الخميس 1 مارس 2018 6:01 ص القاهرة القاهرة 16.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟
النتـائـج تصويت

مصرع شابين وإصابة ربة منزل في حريق مخبز بالفيوم

أرشيفية
أرشيفية
الفيوم - مصطفى البنا
نشر فى : الخميس 1 مارس 2018 - 4:11 ص | آخر تحديث : الخميس 1 مارس 2018 - 4:11 ص
لقي شابين مصرعهما وأصيبت ربة منزل في حريق نشب بمخبز سياحي بحي الحادقة بمدينة الفيوم.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمخبز سياحي بحي الحادقة أمام موقف دموا. 

انتقلت سيارات المطافئ والإسعاف، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي أسفر عن مصرع «محمود فتحي»، 25 سنة، من قرية العامرية، و«محمود رجب»، 19 سنة، من قرية مطرطارس، وإصابة «أمال حسني»، 55 سنة، ربة منزل، بحالة إغماء، كما أسفر الحريق عن احتراق محتويات المخبز بالكامل، تم نقل الجثتين إلى المشرحة، والمصابة إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك