مصرع شابين وإصابة ربة منزل في حريق مخبز بالفيوم

لقي شابين مصرعهما وأصيبت ربة منزل في حريق نشب بمخبز سياحي بحي الحادقة بمدينة الفيوم.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمخبز سياحي بحي الحادقة أمام موقف دموا.



انتقلت سيارات المطافئ والإسعاف، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي أسفر عن مصرع «محمود فتحي»، 25 سنة، من قرية العامرية، و«محمود رجب»، 19 سنة، من قرية مطرطارس، وإصابة «أمال حسني»، 55 سنة، ربة منزل، بحالة إغماء، كما أسفر الحريق عن احتراق محتويات المخبز بالكامل، تم نقل الجثتين إلى المشرحة، والمصابة إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.