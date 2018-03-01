أكد المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، عزمه على الفوز بانتخابات الرئاسة المقبلة، قائلًا: «أنا داخل علشان أفوز.. محدش بيوظفني».



وأضاف «مصطفى»، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأربعاء، أنه يعرف حجم شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقدرها ولم تكن هناك صراعات فكرية بينهما، إلا أنه يقدم برنامجًا من الممكن أن يكون له وزنًا في المرحلة المقبلة، على حد تعبيره.



ولفت إلى ما وصفه بـ«مخاطرته بمستقبله السياسي»، لأنه رأى إمكانية زيادة الأداء، معقبًا: «رأيت مصر يُلعب بها من توجهات كثيرة، وأحترم الشعب المصري ولا ألعب بعقله، لن أضيع وقتي في الرد على المهاجمين وأذاكر عملي لكي يحترم الناخب ما نقدمه، وكلما زادت أعداد الناخبين تزداد فرصتي في الفوز».



يذكر أنه انطلقت، السبت الماضي، الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة، وهما الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، والمهندس موسى مصطفى، رئيس حزب الغد، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.



