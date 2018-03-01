حائزون على «نوبل» يطالبون «أردوغان» بالعودة إلى دولة القانون

طالب 38 من الكتاب والعلماء الحاصلين على جائزة «نوبل»، فى شتى المجالات، اليوم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالإفراج عن المفكرين والصحفيين المحتجزين بتركيا، وإلغاء حالة الطوارئ والعودة إلى دولة القانون حتى تستطيع تركيا أن تكون عضوا في العالم الحر.

وجاء في نص الرسالة الموجهة لـ«أردوغان»، والتى نشرتها صحيفة «جارديان» البريطانية: «نود أن نلفت انتباهكم إلى الأضرار التي لحقت بتركيا وبسمعتها وكرامة مواطنيها، من خلال الاحتجاز غير القانوني والأحكام غير المشروعة»، مؤكدين ضرورة تغيير السلطات لمسارها على وجه الاستعجال من خلال إصلاح التشريعات والممارسات الجنائية واستقلال القضاء وإعادة تأكيد التزامها بحماية حرية التعبير.

واستشهد الكتاب باحتجاز أحمد ألتان، وهو روائي ومن الكتاب الأكثر مبيعا لمؤلفاتهم، وشقيقه محمد ألتان، أستاذ الاقتصاد، والصحفية البارزة نازلي إيليجاك، حيث اتُهم هؤلاء بالتحريض على العنف ومحاولة الانقلاب على النظام.

وتابعت الرسالة: «ما يثير السخرية أن جميع هؤلاء الكتاب أمضوا حياتهم المهنية في مواجهة الانقلابات والعسكرة، ومع ذلك اتهموا بمساعدة منظمة إرهابية مسلحة وتنظيم انقلاب، وحكم عليهم بالمؤبد المشدد في فبراير الماضي».

وذكر الكتاب الموقعون على الرسالة، «أردوغان» بتجريده من منصب رئيس بلدية اسطنبول في إبريل 1998، وحظره من العمل السياسي، والحكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر، لتلاوة قصيدة خلال خطاب علني في ديسمبر 1997، مضيفين: «كان هذا ظالما وغير قانوني، العديد من منظمات حقوق الإنسان التي دافعت عنك وقتها، تشعر الآن بالجزع إزاء الانتهاكات التي تحدث الآن في بلدك».

ومن أبرز الموقعين على الرسالة، الروائية الألمانية هيرتا مولر، والروائي الجنوب إفريقي جون ماكسويل كويتزي، والعالم الكيميائي الأمريكي إلياس جيمس خوري، وعالم الفيزياء الهولندي، أندريه جييم.