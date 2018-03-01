محمد عبدالجبار: مشاركة مصرية قوية في بورصة برلين السياحية الأربعاء المقبل

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• توقعات يتحقيق السوق الألماني طفرة سياحية خلال العام الجاري



تشارك مصر الأربعاء المقبل بوفد رفيع المستوى في بورصة برلين السياحية المعروفة بقمة العالم السياحية يضم وزيري الطيران والسياحة ورئيس هيئة تنشيط السياحة ومحافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء ورئيس اتحاد الغرف السياحية بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء جمعيات المستثمرين السياحيين والغرف السياحية التابعة لاتحاد الغرف.

قال محمد عبد الجبار المستشار السياحى المصرى فى برلين أن السوق الألمانى من الأسواق المهمة فى تصدير السياحة لمصر ..مشيرا الى أن بورصة برلين تعد أكبر حدث سياحى عالمى حيث تشارك فيه جميع الدول المصدرة للسياحة ومعظم قادة العالم فى مجال السياحة.

وأشار عبدالجبار فى مداخلة هاتفية لبرنامج "عالم بلا حدود" الذى يقدمه الاعلامى الدكتور عاطف عبداللطيف على فضائية "الحدث اليوم" أن هناك مشاركة مصرية موسعة فى الدورة 52 لبورصة برلين التى ستنطلق فعالياتها الاسبوع المقبل وسط مشاركة دولية كبيرة.

وتوقع عبدالجبار وصول عدد السائحين الألمان الى مصر بنهاية العام الجارى إلى أكثر من مليون ونصف المليون سائح.

وأضاف عبدالجبار أن هناك 100 شركة سياحية وفندقا سيشاركون فى فعاليات بورصة برلين وأنه سيتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين شركات السياحة المصرية ومنظمى الرحلات الألمان.

أشار إلى أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ستعقد مايقرب من 65 لقاء مع كبار منظمى الرحلات السياحية فى ألمانيا ومختلف الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، لافتا إلى أن الوزيرة ستستمع لكافة المشكلات التى تواجه منظمى الرحلات الأجانب كما ستلتقى بأعضاء من البرلمان الألمانى.