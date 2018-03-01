انفجار يودى بحياة 8 أشخاص في الصومال

قال مسؤول استخباراتي في الصومال، اليوم الخميس، إن ثمانية أشخاص قتلوا في العاصمة مقديشو إثر انفجار سيارة مفخخة تابعة لحركة الشباب المتطرفة.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا، بينهم خمسة من أفراد قوات الأمن، عندما اقتحم مهاجم يقود السيارة المفخخة نقطة تفتيش.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذاعة الأندلس التابعة لها.

ويشار إلى أن حركة الشباب، ذات الصلة بتنظيم القاعدة، والتي تشن هجمات بصورة دورية بالصومال، تقول إن تفجير اليوم أسفر عن مقتل 15 من قوات الأمن.