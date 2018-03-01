الأمير ويليام يقوم بزيارة إلى إسرائيل والأردن وفلسطين الصيف القادم

أعلن قصر كنسينجتون البريطاني، اليوم الخميس، أن الأمير ويليام يعتزم القيام بأول زيارة ملكية رسمية لبلاده لإسرائيل هذا الصيف، في جولة تشمل أيضا الأردن والأراضي الفسطينية.

ووفقا للقصر، فإن زيارة دوق كمبريدج جرى الترتيب لها بناء على طلب من الحكومة البريطانية، وأن الخطة "كانت محل ترحيب من السلطات في كل من إسرائيل والأردن وفلسطين".

ونقل بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عنه القول :"هذه زيارة تاريخية، الأولى من نوعها، وسنستقبله هنا بترحاب كبير".

ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالزيارة، وقالت إن "زيارة الأمير ويليام، وهو التالي في وراثة العرش البريطاني بعد والده، تشكل فرصة للاطلاع على أوضاع الشعب الفلسطيني، وتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين الصديقين".

كان ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز قد قام بزيارة غير رسمية إلى إسرائيل عام 2016 لحضور جنازة الرئيس الإسرائيلي الراحل شيمون بيريز.