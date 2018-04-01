ضبط مسجلين خطر لاتهامهما بسرقة مخزن خردة بالشرابية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على مسجلين خطر اثنين؛ لاتهامهما بسرقة معدات من داخل مخزن خردة بمنطقة الشرابية، وحرر محضر بالواقعة وأمر مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبدالعال بإحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الشرابية بلاغا من «إيهاب.ع» 45 عاما، تاجر خردة، باكتشافه كسر قفل المخزن وسرقة (4 ماكينات خياطة، وموتور، و3 أسطوانات معدنية، ومجموعة من قطع الألوميتال، وماكينة سحب سلك بالقاعدة الخاصه بها، وشفاط بالموتور الخاص به، وشباك حديدي)، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث، عن أن وراء ارتكاب الواقعة «أحمد.ع» 39 عاما، عاطل مسجل خطر، و«علاء.ق» 39 عاما، عاطل مسجل خطر.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من القبض عليهما، وبمواجهتهما أمام مدير مباحث القاهرة اللواء محمد منصور اعترفا بارتكابهما الواقعة.