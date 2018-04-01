رئيس الفجيرة الإماراتي يلمح لإمكانية ضم حسام غالي

قال ناصر اليماحي، رئيس نادي الفجيرة، إن الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، المدير الفني للفريق، يرتبط بعلاقة اجتماعية رائعة مع لاعبي الفريق، وهو ما يساعد اللاعبين على اللعب بشكل جيد.

وأضاف في تصريحات أثير إذاعية: "مارادونا يعشق النجوم واللاعبين الذين يؤدون بشكل جيد وهو ما ظهر خلال مصافحة مارادونا مع حسام غالي".

وأوضح: "من الممكن أن نرى حسام غالي بقميص الفجيرة في الفترة المقبلة ويلعب تحت قيادة الأسطورة مارادونا، كل شيء وارد والأيام المقبلة قد تشهد الكثير".

وأتم: "مارادونا مكسب لأي نادي، خصوصا أنه تربطه علاقة كبيرة بجميع رؤوساء الاتحادات والأندية الكبرى في العالم، ودوره أكثر من مدرب فقط".