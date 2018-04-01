الأحد 1 أبريل 2018 11:24 ص القاهرة القاهرة 23°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟

النتـائـج تصويت

رئيس الفجيرة الإماراتي يلمح لإمكانية ضم حسام غالي

الشروق
نشر فى : الأحد 1 أبريل 2018 - 10:53 ص | آخر تحديث : الأحد 1 أبريل 2018 - 10:53 ص

قال ناصر اليماحي، رئيس نادي الفجيرة، إن الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، المدير الفني للفريق، يرتبط بعلاقة اجتماعية رائعة مع لاعبي الفريق، وهو ما يساعد اللاعبين على اللعب بشكل جيد.

وأضاف في تصريحات أثير إذاعية: "مارادونا يعشق النجوم واللاعبين الذين يؤدون بشكل جيد وهو ما ظهر خلال مصافحة مارادونا مع حسام غالي".

وأوضح: "من الممكن أن نرى حسام غالي بقميص الفجيرة في الفترة المقبلة ويلعب تحت قيادة الأسطورة مارادونا، كل شيء وارد والأيام المقبلة قد تشهد الكثير".

وأتم: "مارادونا مكسب لأي نادي، خصوصا أنه تربطه علاقة كبيرة بجميع رؤوساء الاتحادات والأندية الكبرى في العالم، ودوره أكثر من مدرب فقط".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك