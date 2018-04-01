الأحد 1 أبريل 2018 10:17 م القاهرة القاهرة 20°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟
النتـائـج تصويت

22 لاعبًا في معسكر المقاصة استعدادًا لمواجهة سموحة

عز الكلاوي
نشر فى : الأحد 1 أبريل 2018 - 9:46 م | آخر تحديث : الأحد 1 أبريل 2018 - 9:46 م

 

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة ، عن قائمة تضم 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق  مبكر لمدة يومين بالاسكندرية استعدادا لمباراة سموحة ، المقرر اقامتها بعد غدا الثلاثاء على ستاد برج العرب  ، والمؤجلة من الجولة ال 25 لمسابقة الدوري .

واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل عبد المنعم ، محمود حمدي في حراسة المرمي أحمد مودى ، أحمد سامى ، شريف حازم ، محمد توني ، محمود وحيد ، عاصم سعيد ، عمر رجب في خط الوسط ايريك تراوري ، صلاح ريكو ، أحمد محسن ، رجب عمران ، وليد عادل ، كريم ممدوح ، صلاح عاشور ، باولن فوافي ،هاني سعيد ، خط الهجوم جون أنطوي،  أحمد عبد الظاهر ، اسامة جلال ، مروان حمدي

وأدى فريق المقاصة مرانه الاخير ظهر اليوم الاحد على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، وبعد انتهاء المران أعلن طلعت يوسف قائمة اللاعبين،

ومن المقرر أن يغادر الفريق القاهرة في تمام الساعة الثالثة  عصر اليوم ، متجها  للاسكندرية لدخول  في معسكر مغلق حتي موعد المباراة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك