22 لاعبًا في معسكر المقاصة استعدادًا لمواجهة سموحة

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة ، عن قائمة تضم 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مبكر لمدة يومين بالاسكندرية استعدادا لمباراة سموحة ، المقرر اقامتها بعد غدا الثلاثاء على ستاد برج العرب ، والمؤجلة من الجولة ال 25 لمسابقة الدوري .

واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل عبد المنعم ، محمود حمدي في حراسة المرمي أحمد مودى ، أحمد سامى ، شريف حازم ، محمد توني ، محمود وحيد ، عاصم سعيد ، عمر رجب في خط الوسط ايريك تراوري ، صلاح ريكو ، أحمد محسن ، رجب عمران ، وليد عادل ، كريم ممدوح ، صلاح عاشور ، باولن فوافي ،هاني سعيد ، خط الهجوم جون أنطوي، أحمد عبد الظاهر ، اسامة جلال ، مروان حمدي

وأدى فريق المقاصة مرانه الاخير ظهر اليوم الاحد على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، وبعد انتهاء المران أعلن طلعت يوسف قائمة اللاعبين،

ومن المقرر أن يغادر الفريق القاهرة في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم ، متجها للاسكندرية لدخول في معسكر مغلق حتي موعد المباراة.