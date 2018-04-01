قال دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن الشعب الفلسطيني سيستمر في كفاحه ونضاله بشكل سلمي وديمقراطي ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاصب الغاشم، وذلك على خلفية المسيرات التي خرجت، الجمعة الماضية، بمناسبة ذكرى «يوم الأرض» و«مسيرات العودة».



وأضاف «اللوح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بين السطور»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، السبت، أن القيادة الفلسطينية ستتحرك مع أشقائها العرب في الإطار الدولي والسياسي والقانوني، حتى يوضع حلًا للاحتلال الغاشم، مستطردًا: «شعبنا خرج بشكل حضاري وسلمي وقوبل بالرصاص الحي».



وتابع أن الفلسطينيين يتطلعون إلى العودة لديارهم ووطنهم، معقبًا: «فور مجزرة يوم الأرض في غزة وجّه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بضرورة العمل مع البعثات العربية الشقية في نيويورك لعقد جلسة عاجلة بمجلس الأمن الدولي، وكالعادة أمريكا عطلت صدور موقف أو بيان من المجلس تجاه ما ارتكبته إسرائيل».



وأكد أن موقف أمريكا لن يثني الشعب الفلسطيني عن التحرك لتعرية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، متابعًا أن جيش الاحتلال استعد لمواجهة تظاهرات يوم «الأرض» كاستعداده لمواجهة جيش آخر.



وأوضح أن الشعب الفلسطيني على قناعة بانتصاره رغم كل ما يواجهه قطاع غزة، الذي كان يودع الشهداء ويلملم الجراح الجمعة الماضية، مؤكدًا أنه انتفض عن بكرة أبيه في رسالة واحدة توضح أنه شعبًا واحدًا تحت قيادة واحدة، إضافة إلى إصراره على عدم التنازل عن حقه في العوده لأرضه.



وشدد على أنه لا دولة فلسطينية إلا على التراب الوطني الفلسطيني، معربًا عن رفضه جملة وتفصيلًا «لأية مخططات بديلة بغرف مظلمة لإقامة دولة فلسطينية في غزة وعلى جزء سيناء».



واستشهد نحو 16 فلسطينيًا، وأصيب أكثر من 1400 آخرين، الجمعة الماضية، وذلك خلال مظاهرات شارك فيها آلاف الفلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، إحياءً للذكرى الـ42 لـ«يوم الأرض».



