أشاد القيادي بحركة «فتح» الفلسطينية، جهاد الحرازين، بالمؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم بين سامح شكري، وزير الخارجية المصري، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي، مشيرًا إلى اهتمام الوزيرين خلال المؤتمر بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال «الحرازين»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة الآن»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إنه «تم خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزيري خارجية مصر والأردن الحديث عن القضية الفلسطينية، وهذا يؤكد أن هذه القضية ستظل الشاغل الأوحد والأكثر أهمية بالنسبة للقادة العرب».

وأضاف «الجميع يعلم ويدرك جيدًا أن هناك جهدًا عربيًا يُبذل، وتنسيق متواصل ومباشر بين الأشقاء العرب وخاصة على مستوى الرؤساء ووزراء الخارجية؛ لإيجاد حل لمعاناة الشعب الفلسطيني».

وأشاد بالدور الذي تقوم به مصر في القضية الفلسطينية، قائلًا: «مصر لها دور كبير منذ البداية، فهي تحتضن القضية الفلسطينية، وتعمل من أجل تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني، ولا يخفى على أحد أبدًا ما تقوم به من جهود لوضع حد للاعتداءات والجرائم التي ترتكب في حقنا من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي».

جدير بالذكر أن سامح شكري، وزير الخارجية، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي، قد عقدا مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد؛ لاستعراض نتائج المباحثات التي تمت بينهما حول عدد من القضايا، من بينها التطورات الأوضاع بفلسطين.

واستشهد نحو 16 فلسطينيًا، وأصيب أكثر من 1400 آخرين، وذلك خلال مظاهرات شارك فيها آلاف الفلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، إحياءً للذكرى الـ42 لـ«يوم الأرض».