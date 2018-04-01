مسجل خطر يستدرج عامل لتصويره عاريا وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالنزهة

تمكنت مباحث القاهرة من القبض على مسجل خطر؛ لاتهامه بتصوير عامل عاريا وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة النزهة، وأمر مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبدالعال بتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى مدير مباحث القاهرة اللواء محمد منصور إخطارا من قسم شرطة النزهة، يفيد بتلقيه بلاغا من «محمد.ا» 25 عاما، عامل مقيم محافظة أسيوط، بتضرره من «شريف.ح» 54 عاما، عامل سبق اتهامه في 11 قضية «مخدرات»؛ لقيامه باستدراجه لشقته وتصويره عاريا وإكراهه على التوقيع على إيصال أمانة.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بسابقة تقدم المجني عليه لخطبة نجلة شقيقته وتم رفضه وقيامه بإرسال بعض الصور الخاصة بنجلة شقيقته له بقصد إجباره على الموافقة على خطبتها؛ ما أثار حفيظته، فقام بالإتصال بالمجني عليه وإيهامه بالموافقة على الخطبة، وتمكن من استدراجه لشقته وارتكاب الواقعة.