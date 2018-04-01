المنشد مصطفى عاطف يطلق ألبوم «كأني معاك»

• مصطفى عاطف: واجهنا صعوبات مالية لإخراج الألبوم للنور.. والفترة القادمة سأتجه للأطفال

احتفل المنشد الديني مصطفى عاطف اليوم، بإطلاق ألبومه الديني الجديد "كأني معاك" في مؤتمر صحفي انعقد في أحد الفنادق المطلة على كورنيش النيل، وهو المؤتمر الذي قدمته الإعلامية دعاء عامر وحضره الشيخ محمود التهامي نجل ياسين التهامي وكذلك عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين الذين تعاونوا مع عاطف في ألبومه الجديد.

"كأني معاك" يضم 10 أغنيات متنوعة بين فن الابتهال والإنشاد الديني وأغاني التراث الصوفي والمغربي والشامي، ويغني فيه عاطف أغنية تراثية باللغة الشيشانية.

وقال مصطفى إن البعض يعتبر تقديم ألوان مختلفة من الأغاني غيؤ العاطفية إلى الجمهور هو مغامرة تحمل تحديا كبيرا للنجاح وسط زخم كبير من الإنتاج المستمر لكبار المطربين والفنانين من المصريين والعرب.

وقال: "أغنية (قمر) كانت فاتحة الخير علي ولم أكن أتوقع نجاحها بهذا الشكل وفوجئت بتخطي مشاهداتها على اليوتيوب 100 مليون مشاهدة، وفي ألبوم كأني معاك كان من المفترض نزوله قبل ذلك بكثير، ولكن تأخرنا لأسباب كثيرة منها كثرة سفرنا حول العالم لإحياء حفلات إنشاد ديني، فضلا عن قرارنا بضرورة اختيار ألحان وموسيقى مختلفة كليا، وأخيرا الصعوبات المالية التي واجهتنا ولكن دعم بعض الأشخاص لنا وفي مقدمتهم عائلتي وإخواتي هو ما ساعدنا في إخراج الألبوم للنور".

واستطرد عاطف قائلا: "توقيت نزول الألبوم ليس مرتبطا بقدوم رمضان، ولكنه كان مفترضا به النزول في موسم المولد النبوي ولكني ذكرت الأسباب المتسببة في التأخير".

وعن غنائه بلغات أخرى غير العربية، قال مصطفى "الغناء بالروسية صعب جدا، أما الإندونسية فلغة جميلة وسهلة مقارنة بغيرها، وقد واجهنا صعوبات في التعامل مع الدول غير الناطقة بالعربية، لأنهم لا يفهمون إلا لغتهم واللغة العربية الفصحى على اعتبار أنها لغة القرآن، وبناء عليه كان لابد من تقديم أغاني في الألبوم بالعربية الفصحى والابتعاد عن العامية تماما".

وأعلن عن قدوته الشخصية متمثلة في الشيوخ نصر الدين طوبار وطه الفشني، قائلا: "كنت أحبهم جدا، وعندما كبرت ذاكرت سيرهم الذاتية لأعلم كيف كانوا يتعاملون".

وأفصح مصطفى عن أنه في الفترة المقبلة سيتجه للأطفال وتقديم برامج وأعمال لهم وخصوصا في ظل عدم وجود خطاب مباشر يوجه لهم إلا قليل.

وأخيرا أعلن عن حفلاته المقبلة والتي من المقرر إحياؤها في بيروت والكويت وآسيا.