طاقم تحكيم صيني لإدارة مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

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عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم حكام صيني لإدارة مواجهة العين والهلال في دوري أبطال آسيا المقرر إقامتها غدا الاثنين.

ويدير المباراة الصيني مانينج على أن يعاونه كاو يي مساعد أول، وشي شيانج مساعد ثان، وزهانج لي حكما رابعا.

ويلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتل العين الإماراتي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، في حين يتواجد فريق الهلال في المركز الأخير برصيد نقطتين.

وكان لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى، في فبراير الماضي، على ملعب جامعة الملك سعود، انتهى بالتعادل السلبي.