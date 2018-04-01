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مسؤول ألماني: العالم يسخر من تأخر تشغيل مطار برلين الجديد

وزير النقل الألماني أندرياس شوير
وزير النقل الألماني أندرياس شوير
برلين - د ب أ
نشر فى : الأحد 1 أبريل 2018 - 4:45 ص | آخر تحديث : الأحد 1 أبريل 2018 - 4:45 ص
قال وزير النقل الألماني، أندرياس شوير، في تصريحات نشرت اليوم الأحد إن العالم كله يسخر من مشروع المطار الدولي الذي تأجل تشغيله عدة مرات في العاصمة برلين.

وقال شوير، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الصادرة اليوم الأحد إن "العالم كله يسخر من موقع البناء هذا في عاصمتنا ولا أحب أن تسخر الناس من ألمانيا".

وأضاف شوير "لكنني لا أستطيع سوى أن أهز رأسي".

وكان من المقرر أن يتم افتتاح مطار برلين- براندنبورج الدولي الجديد والذي يقع بالقرب من المطار الثاني في المدينة شوينفيلد في الضواحي الجنوبية الشرقية للعاصمة في عام 2011، لكن من المنتظر أن تجري عمليات التشغيل بالمطار في خريف عام 2020.

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