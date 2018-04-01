نائب عراقى مقرب من العبادى: تحرك عربى لعودة سوريا إلى الجامعة العربية

كشف نائب عراقى قريب من رئيس الوزراء حيدر العابدى، اليوم، عن مساع عراقية عربية حثيثة لإعادة عضوية سوريا الرسمية فى الجامعة العربية، مؤكدا أن إعادة سوريا إلى وضعها الطبيعى سيسهم فى استقرار حدود بلاده وتحصينها ضد الهجمات الإرهابية.

وقال النائب جاسم محمد جعفر فى تصريح لوكالة «المعلومة» العراقية، إن «العراق ومصر والجزائر وتونس يدعمون وبقوة عودة سوريا إلى وضعها الطبيعى وإعادة عضويتها فى الجامعة العربية».

وأضاف: «مصر هى اللاعب الأبرز كونها حليفا قويا مع روسيا وهى من تسيطر إداريا على الجامعة العربية ما يجعل دعمها للملف إيجابيا جدا».

وأوضح جعفر أن العراق يدعم تلك التوجهات من خلال وزارة الخارجية لارتباط استقرار الأوضاع على الحدود بعودة سوريا إلى وضعها الطبيعى، موضحا أن «تلك الدول لا يهمها بقاء الرئيس السورى بشار الأسد من عدمه»، حيث إن استقرار سوريا يصب فى صالح الشرق الأوسط والمنطقة العربية.