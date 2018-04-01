قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة عقدت اجتماعات عديدة استعدادًا لشهر رمضان المقبل، متابعًا أنه سيتم إقامة معارض «سوبر ماركت أهلا رمضان» بأسعار تنافسية تصل لفارق 25% عن السلع في الخارج بكل محافظات الجمهورية.



وأضاف «رمضان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أنه سيتم توفير كل السلع الأساسية لشهر رمضان بداية من «الياميش» والدواجن واللحوم بكافة أنواعها، موضحًا أن المعرض سيقام مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بالتزامن مع إقامته بكل المحافظات.



وأوضح أن معرض أهلا رمضان يقام بالتعاون مع وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية مشاركة من خلال المجمعات الاستهلاكية والشركات الخاصة، لافتًا أن الوزارة تقوم بدراسة مدى الإقبال على منتجات بعينها؛ لضخها في الأسواق وتوفيرها على مدار الشهر.



