نفى الكاتب الصحفي والإعلامي عماد أديب، ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية، حول مطالبته بتعديل مدة رئاسة الجمهورية في الدستور المصري، لتكون مدى الحياة.

وقال «أديب»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام جرايد»، الذي يعرض على فضائية «العاصمة»، مساء الأحد، إنه تم اجتزاء حديثه من سياقه، موضحًا: «ما قلته هو أن هناك بعض الدول مثل الصين عدلت مدة رئاسة الجمهورية في دستورها أكثر من مرة، وكان آخرها منذ أسبوعين، لتكون مدة الرئيس مدى الحياة، لكني لم أطالب بتطبيق هذه الحالة في مصر».

وأضاف أن «الدستور عقد بين الدولة والمجتمع، ولكنه ليس بنص مقدس، ويخضع للتعديل، في حالة إذا كان هناك إرادة ورغبة من الدولة والمجتمع»، متابعًا: «دستور 2014 جيد جدًا ويعتبر بمثابة وثيقة بديعة، لكنه غير قابل للتنفيذ، وهناك العديد من الملاحظات عليه، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الرئيس بالحكومة والفصل بين السلطات».

وأوضح أن «تعديل مدة رئاسة الجمهورية في أي دستور تعتمد على عدة أمور، أهمها وجود رغبة من المواطنين عبر ممثليهم في مجلس النواب، ووجود رغبة أيضًا من الرئيس نفسه».