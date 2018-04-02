تحت عنوان «متسيبهاش تغلبك» شارك محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، فى الإعلان الرابع لحملة «أنت أقوى من المخدرات»، التى ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، ضمن حملة كبيرة تقودها الوزارة فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات.

ويظهر فى بداية الإعلان أحد الشباب، حيث يوجد لديه نموذجان فى حياته، أحدهما نموذج «محمد صلاح»، والنموذج الثانى مجموعة من أصدقاء السوء الذين يتعاطون المخدرات، وأثناء متابعة هذا الشاب المبارة الأخيرة بين مصر والكونغو ومشاهدته نظرة الإحباط بعد دخول هدف فى منتخب مصر، حيث قرر أصدقاؤه ترك مشاهدة المبارة وفقدان الأمل، إلا أن هذا الشاب عاد ليرى «محمد صلاح» يقوم بتشجيع اللاعبين والإصرار على الفوز بعدها قرر الشاب اختيار نموذج «محمد صلاح» ليكون قدوة له والابتعاد عن أصدقاء السوء الذين يتعاطون المخدرات.

ويتضمن الإعلان أغنية للفنان محمد حماقى مناهضة لتعاطى المخدرات منها «عدى فوق الصعب دوس.. والخسارة تبقى فوز.. الحياة مش بالحظوظ.. عمرنا عقرب ساعات يعنى سيبك من اللى فات.. لسه فى حياتك حاجات.. وبدل ما تدمن حاجه آخرتها موت.. ادمن حياة».

ويظهر محمد صلاح فى الإعلان ويبث عددا من رسائل التوعية للشباب، يوضح خلالها مخاطر تعاطى وإدمان المخدرات، تحت عنوان «ادمن النجاح.. ماتدمنشى اللى رجعك ورا.. انت أقوى من الاستسلام.. متسيبهاش تغلبك.. انت أقوى من المخدرات.. وأكيد مش هتسيبها تغلبك».

يذكر أن محمد صلاح، أكد أن مشاركته فى حملة «أنت أقوى من المخدرات» متطوعا، جاءت لإيمانه بأهمية القضية ورغبته فى حماية الشباب المصرى من مخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات، وذلك ضمن سلسلة إعلانات يقوم بها باعتبارها عملا قوميا.