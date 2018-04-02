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«أبو سعدة»: غرامة «المصري اليوم» انتهاك جسيم لحرية الرأي والتعبير

نور رشوان
نشر فى : الأحد 1 أبريل 2018 - 10:47 م | آخر تحديث : الأحد 1 أبريل 2018 - 10:47 م

أعرب حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن رفضه لقرار المجلس الأعلى للإعلام بتغريم جريدة «المصري اليوم» 150 ألف جنيه.

وقال «أبو سعدة»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، إن «الغرامة على المصري اليوم؛ بسبب تغطية الجريدة للانتخابات، انتهاك جسيم لحرية الرأي والتعبير».

وقرر المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الأحد، تغريم جريدة «المصري اليوم»، 150 ألف جنيه، وإحالة رئيس تحريرها وأحد محرريها إلى التحقيق بمعرقة نقابة الصحفيين؛ بسبب خبر حشد المواطنين للانتخابات الرئاسية.

 


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