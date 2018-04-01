محافظ شمال سيناء: إحالة المخالفين من التجار للنيابة العسكرية

أكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أن هناك انفراجة كبيرة في توفير السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الأنواع.

وقال المحافظ، في لقائه مع النائب حسام رفاعي، والنائب رحمي بكير، وعدد من التجار، بحضور عددا من القيادات الأمنية، وأسامة زكري، وكيل الوزارة، رئيس الجهاز التنفيذى بالغرفة التجارية، وفتحي راشد، وكيل وزارة التموين، إنه يتم التنسيق عن طريق القوات المسلحة ووزارة التموين، لإدخال السلع وتوزيعها على تجار الجملة والقطاعي والموزعين لتوصيلها إلى المواطن المستهدف بسعر مناسب.

وحذر محافظ شمال سيناء، التجار من أي مخالفة أو استغلال، مؤكدًا أنه سيتم إحالته إلى النيابة العسكرية، وطالب المواطنين بإبلاغ جهات الاختصاص عن أي تجاوز حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وكذا قيام مباحث التموين بدورها في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

وأشار إلى أن الانتخابات كانت مؤشرا كبيرا على السير في الطريق السليم والتقدم في الناحية الأمنية، وأن العملية الشاملة التي تقوم بها القوات المسلحة تتم على أكمل وجه.

ومن جانبه، طالب النائب حسام رفاعي، بمراجعة بعض الإجراءات المترتبة على العملية الشاملة، مؤكدًا تأييد ودعم كل أبناء سيناء للقوات المسلحة وثقتهم في نجاح العملية الشاملة.

ولفت إلى أن نسبة إقبال أبناء سيناء على انتخابات الرئاسة فاقت القاهرة وبعض المحافظات، ويجب أن يحصل أبنائها على حقوقهم فى الحياة كاملة بتسير السبل وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم.

وأكد على توفير حصص وقود للمواطنين وفتح الطرق، مع عودة الدراسة في المدارس والكليات والمعاهد مما يعد أكبر دليل على نجاح العملية الشاملة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

فيما طالب النائب رحمي بكير، بضرورة طرح السلع وكافة احتياجات المواطنين في الأسواق لعودة الحياة إلى طبيعتها من خلال التجار والجمعيات الاستهلاكية والفئوية؛ لمنع كافة أنواع الاستغلال للمواطنين.

كما طالب بتوفير حصص وقود مناسبة للأطباء والمعلمين لأمكان ممارسة عملهم في خدمة الموطنين، إلى جانب دعم بعض الفئات التى توقف عملها بعد العملية الشاملة، ومنهم الصيادين وسائقى السيارات الأجرة وبائعي قطع غيار السيارات وغيرهم من الفئات المضارة.