جامعة القاهرة توافق على إضافة سؤال حل المشكلات في امتحانات التيرم الثاني

• «الخشت»: نعمل على تطوير العملية التعليمية ونظام الامتحان في عدة إتجاهات





وافق مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، على إضافة سؤال حل المشكلات في امتحانات التيرم الثاني للعام الجامعي الحالي، وذلك حسب طبيعة كل كلية والدراسة بها مع مراعاة الفروق بين التخصصات.

ويحدد أستاذ المادة الدراسية نسبة السؤال من الامتحان وفقا لما تم شرحه للطلاب، مع ضرورة وجوده بالامتحان وتدريب الطلاب عليه.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، على ضرورة انتهاء زمن الحفظ من خلال الاهتمام بسؤال حل المشكلات وإدارة الأزمات وتطبيقه في امتحانات التيرم الثاني هذا العام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيراً إلى أن هذا السؤال له طرق متعددة لتأكيد طريقة المنهج العلمي في التفكير باختيار الفروض وتطبيق الفروض الأصح وتدريب الطلاب على إيجاد البدائل والسيناريوهات لحل أي مشكلة، لافتا إلى ضرورة الإبقاء على نظام «البابل شيت» في الامتحان، مشددا على ضرورة وجود بنك أسئلة لكل مادة دراسية لعدم التكرار.

وأوضح «الخشت» أن الجامعة تعمل في عدة اتجاهات لتطوير العملية التعليمية، ونظم الامتحان من خلال سؤال حل المشكلات ومادتي التفكير النقدي وريادة الأعمال؛ كمتطلب دراسي في الأعوام القادمة، لافتا إلى أن أي تطوير في العملية التعليمية لابد وأن يكون تدريجيا وأن يتم تهيئة الطلاب له دون مفاجآت.