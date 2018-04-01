المصري يبدء تجهيزات استقبال بعثته في الجابون قبل مواجهة مونانا

يتوجه علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري البورسعيدي ووليد بدر،المدير الإداري للنادي إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل خلال الساعات الأولى من صباح غداً الاثنين، وذلك من أجل الإعداد لترتيبات بعثة المصري قبل مواجهة مونانا في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يُذكر أنه من المقرر مغادرة بعثة النادي المصري للقاهرة في الساعات الأولى من صباح بعد غدٍ الثلاثاء استعداداً لخوض مباراة مونانا الجابوني والمقرر إقامتها في الرابعة من مساء الجمعة المقبل على ستاد أوجستين مونيدان بليبرفيل في الرابعة من مساء الجمعة القادم.

وكان مسئولي النادي المصري قد قاموا خلال الأيام الماضية بإجراء عدة اتصالات مكثفة مع مسئولي السفارة المصرية بالجابون لبحث كافة الترتيبات المتعلقة بالبعثة المتمثلة في تجهيزات وصول بعثة النادي، وحجز مقر الإقامة وملاعب التدريب والتنسيق مع الجانب الجابوني في كافة الأمور المتعلقة بالبعثة.