مؤلفات نجيب محفوظ تزين جناح «دار الشروق» فى معرض الإسكندرية

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شاركت دار الشروق بجناح كبير فى معرض الإسكندرية للكتاب الذى افتتحته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أمس الجمعة والمستمر حتى 9 أبريل بكلية الهندسة.

وشملت المشاركة جميع الإصدارات وعلى رأسها مؤلفات الأديب العالمى الراحل نجيب محفوظ.

ويذكر أن معرض الإسكندرية للكتاب تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب تحت رعاية وزارة الثقافة، ويشارك فى المعرض 150 ناشرا، ويتضمن العديد من الفاعليات الثقافية والفنية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد الشوكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

وقد أشادت وزيرة الثقافة خلال الافتتاح بالنهضة الثافية التى تشهدها الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة، من حيث المعارض ودور النشر التى تطرح أعمالا مجموعات مختلفة من الكتب لجميع الأعمار والفئات وبأسعار متفاوتة فى متناول الجميع.

وأضافت أن الإسكندرية مليئة بالتراث والتاريخ، والأحداث الزاخرة، مشيرة أن هناك مجموعة كتب عن الإسكندرية وتاريخها وتم توزيعها فى عدد من المعارض السابقة.