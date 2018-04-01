اكتشاف إصابة 857 مريضا بفيروس «سي» منذ بدء قوافل المسح الشامل بالإسكندرية

أعلنت مديرية الشئوون الصحية بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن اكتشاف إصابة 857 مريضا بفيروس «سي» منذ بدء قوافل المسح الشامل لاكتشاف وعلاج حالات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على الإصابة بالفيروس بين المصريين بنهاية عام 2020.

وقالت الدكتورة عزة الفناجيلي وكيل وزارة الصحه والسكان في الإسكندرية، في بيان صحفي اليوم، إنه تم إجراء التحاليل الطبية لـ16112 مواطنا، وتم صرف العلاج لـ263 مريضا، وتحويل 305 حالات للعلاج.

وأشارت «الفناجيلي» إلى أن إجمالي المستهدف توقيع الكشف الطبي عليه خلال المبادرة التي تتم بـ4 نقاط تمركز فوق سن 18 عاما يبلغ 534 ألفا و938 شخصا، حيث يستهدف 245 ألفا و87 شخصا في منطقة المنتزه، و76 ألفا و749 شخصا في وسط، و116 ألفا و716 شخصا في العجمي، و87 ألفا و386 في العامرية.