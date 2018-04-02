أعرب الإعلامي والكاتب الصحفي، عماد الدين أديب، عن استيائه من قيام البعض مما وصفه باجتزاء تصريحه عن تشبيه الرقص أمام اللجان في الانتخابات الرئاسية باستقبال الرسول في المدينة.

وقال «أديب»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام جرايد»، الذي يعرض على فضائية «العاصمة»، مساء الأحد، عن المقارنة بين الواقعتين، «دي حاجة ودي حاجة، أنا كان قصدي أقول إن كل زمان ومكان وكل مجتمع له طريقته الخاصة في التعبير عن الفرحة»، مشيرًا إلى تأكيده أكثر من مرة خلال اللقاء الذي أدلى فيه بهذا التصريح على وجود فارق كبير بين الواقعتين.

وأضاف أنه كان لابد من الرد على اجتزاء تصريحاته، وخاصة في مثل هذه الأمور الدينية، التي قد تدفع بعض المتشددين إلى تصرفات غير جيدة.

وأشار إلى ما وصفه بحالة الهيستريا التي تمر بها مصر منذ أكثر من سبع سنوات، والتي دفعت البعض إلى الخلط بين الخبر والموضوع وبين الموقف السياسي والحقائق، متابعًا: «من يفعل ذلك يرفع شعار الإسلام السياسي، وهذا لا يمس للإسلام بشيء».

وتابع حديثه، قائلًا: «يجب أن نخرج من حالة الثأر الشخصي والسباب والكذب إلى حالة النقاش والاختلاف بالأدب، وتحت مظلة القانون».

جدير بالذكر أن عماد أديب قد علق في تصريحات لفضائية «DMC»، على الرقص أمام اللجان الانتخابية، قائلًا: «لما قدم الرسول إلى المدينة خرج الناس بالدفوف لاستقباله وغنوا طلع البدر علينا، ودي كانت وسيلة للتعبير عن الفرحة، ومكنتش شيء سيء، والناس في الانتخابات بتقول أنا سعيدة ببلدي وبغني، مع التأكيد أن التشبيه مع الفارق».