توقعات بوصول نسب الإشغال فى فنادق الغردقة إلى 90% مع عودة السياح الروس

توقع إيهاب شكرى عضو غرفة شركات السياحة أن ترتفع نسب الإشغال فى فنادق الغردقة إلى 90% مع بدء عودة السياح الروس إلى مصر خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال حاليا تصل إلى 55% من سياح ألمان وإنجليز وأوكرانيين.

وحظرت موسكو رحلاتها الجوية إلى مصر منذ سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء فى أكتوبر 2015، وفى يناير الماضى وافق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على استئناف الرحلات بين البلدين، وأخيرا أعلنت شركة «مصر للطيران» عن بدء استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو اعتبارا من يوم 12 إبريل القادم.

وكان عدد السياح الروس قد وصل إلى 3 ملايين سائح عام 2015. من جانبه، قال مصطفى خليل عضو مجلس الأعمال المصرى الروسى، إنه لا يمكن حاليا توقع أعداد السياح الروس الذين يعتزمون زيارة مصر «لكن موسكو من أضخم الأسواق المصدرة للسياحة وكلما اجتهدنا فى تقديم خدمات أفضل لسائحيها سنعزز قدرتنا على جذب أعداد أكبر».

ولا يرى خليل أن قصر اسئناف الرحلات الجوية بين البلدين على القاهرة فقط يعنى أن السياحة الروسية لن تصل إلى المدن السياحية الأخرى، وقال إن «القاهرة ستكون فقط نقطة البداية لرحلة السائح الروسى الذى سيتمتع بحرية التنقل لاحقا بين المدن الساحلية أو محافظات الصعيد لزيارة الآثار».