مقتل فلاح في اشتباكات بين عائلتين بسبب بناء مخبز في المنيا

لقى فلاح مصرعة في اشتباكات بين عائلتين بسبب بناء مخبز لبيع الخبز الأبيض، مستخدمين خلالها العصي، بقرية دلجا بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء منتصر عويضة، مدير مباحث المديرية، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية دلجا بديرمواس.

وعلى الفور انتقل المقدم عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي جنوب والعميد علاء الجاحر، رئيس مباحث المديرية، والنقيب علاء البرادعي، معاون مباحث ديرمواس لفحص البلاغ، وتبين وقوع مشاجرة بين كل من حسين محمد، 59 عاما، ونجليه أحمد، 30 عاما، موظف بالبترول، ومحمد وطرف ثاني حسني طه، 30 عاما، فلاح (قتيل)، وشقيقه محمد، واستخدم الطرفان الشوم والعصي مما أسفر عن مقتل الأول من الطرف الثاني.

وبإجراء التحريات تبين أن سبب المشاجرة بناء الطرف المجني عليه مخبز بجوار مخبز المتهمين مما أثار حفيظتهم وتشاجروا معهم بزعم قطع الأرزاق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.