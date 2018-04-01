قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن بعض دول العالم العربي تفوقت على التقدم التكنولوجي في الدول المتقدمة، مشيرًا إلى تفوق دولة الإمارات ودبي في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة.

وأضاف «ساويرس»، في تصريحات لفضائية «الشارقة»، على هامش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، مساء الأحد، أن التكنولوجيا هي التي تصنع المال من خلال تنفيذ الأفكار الذكية، معقبًا: «تتجه بعض وسائل التكنولوجيا الحديثة للتحول الرقمي الاحتكاري والموضوع في منتهى الخطورة، للسيطرة على المتابعين والكلام ده بينطبق على جوجل وفيس بوك ويوتيوب».

وتابع أن العالم العربي يعاني من نقص الموارد وليس نقص العقول العلمية، متابعًا أنه من أخطاء المنطقة العربية الاستثمار في الهارد وير وليس في السوفت وير من خلال شراء ماكينات حديثة دون الاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري.

وأشار إلى أن العالم العربي تغلب على أمية القراءة والكتابة، متوقعًا أنه سيواجه أمية في مجال تكنولوجيا المعلومات الحديثة ووسائل الإعلام الرقمي بسبب الفجوة بين الأجيال.

وافتتحت فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي لعام 2018 في دورته السابعة في منطقة الشارقة، الأربعاء الماضي، تحت شعار «الألفية الرقمية إلى أين؟ » بمشاركة أكثر من 2500 شخصية من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين ورجال الأعمال.