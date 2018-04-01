«الأعلى للإعلام» يُغرم موقع «مصر العربية» 50 ألف جنيه

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام تغريم موقع «مصر العربية» 50 ألف جنيه، لما ورد بالموقع من تقرير 29 مارس الماضي تحت عنوان «نيويورك تايمز.. المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات».

واعتبرت اللجنة التقرير المشار إليه يخالف القواعد المهنية، رغم أن الموقع نسبه لصحيفة «نيويورك تايمز» لكن مسؤولية موقع «مصر العربية»، أنه نشر خبرًا كاذبًا دون تدقيق، وكان واجبًا على الموقع أن يتحقق من صِدق الخبر أو يعلق عليه برأي.

واعتبرت اللجنة في بيان لها عقب اجتماعها اليوم لفحص الشكاوى الواردة من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم، «ما جاء بالتقرير من ذهاب ضباط الشرطة في محافظتيّ أسيوط والمنيا من بيت لبيت لحث المواطنين للإدلاء بأصواتهم يفتقد تمامًا إلى الدليل، فضلًا عن أن ما جاء بالتقرير بأن بعض الناخبين تلقوا رشاوى تراوحت من 3 لـ9 دولارات تعادل (50 - 150 جنيه مصري) يفتقد لدليل أيضًا، ولم يتضمن التقرير لصالح من هذه الرشاوى ولأي مرشح، وما هي الجهة التي قدمت الرشاوى».