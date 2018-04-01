«بوتين» يقبل استقالة حاكم مدينة كيميروفو الروسية بعد حريق مركز التسوق

ذكر المكتب الصحفي في الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل استقالة حاكم مدينة كيميروفو الروسية، أمان تولييف، طبقا لما ذكرته وكالة «تاس» الروسية للأنباء، اليوم الأحد.

وجاء في المرسوم الرئاسي: «في ضوء البيان الصادر عن حاكم مدينة كيميروفو، أمان تولييف بشأن الانهاء المبكر لسلطاته. أقرر قبول استقالة تولييف، حاكم مدينة كيميروفو، بناء على طلبه الخاص وأعين تسيفيليف سيرجي يفجينيفيش، بوصفه القائم بأعمال حاكم المدينة، حتى يتولى حاكم جديد المنصب».

ويتولى تولييف، 73 عاما، منصب حاكم المدينة منذ عام 1997.

وكانت شائعات بشأن استقالته المحتملة قد تداولت بشكل منتظم في السنوات الأخيرة؛ بسبب سوء حالته الصحية. وثارت أحدث موجة من الشائعات بسبب الحريق الدموي في كيميروفو.

وذكر تولييف أن قرار الاستقالة كان القرار الصحيح الوحيد بموجب الملابسات الحالية. وأضاف: «من المستحيل البقاء في منصب الحاكم مع مثل تلك الأعباء الثقيلة على كاهلي. سيكون ذلك أمرا خاطئا أخلاقيا».

ونقلت وكالة «تاس» عن يفيجيني شيفشينكو، العضو في لجنة الانتخابات المركزية الروسية قوله، اليوم الأحد، إن انتخاب الحاكم الجديد للمدينة سيجرى في 9 سبتمبر المقبل.

وكان محققون قد ذكروا أمس الأول الجمعة أنه تم احتجاز صاحبة مركز تسوق غرب سيبيريا، الذي اشتعل فيه حريق الذي أودى بحياة أكثر من 60 شخصا وكبير مفتشي المباني في المنطقة ويواجهان عقوبة بالسجن.

وكان الحريق الذي نشب في مركز «وينتر شيري» للتسوق في مدينة كيميروفو وهي مركز رئيسي للصناعة والتعدين غرب سيبيريا قد ترك البلاد في حالة حداد، وأكثر من 40 من القتلى أطفال. وكان المركز -الذي كان يضم مركزا ترفيهيا- واسعا مكدسا بالأسر عندما اشتعل الحريق فيه مساء الأحد الماضي.