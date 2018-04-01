استلام 875 بطاقة تموين جديدة لعدد من المدن والقرى بمطروح

قال المهندس السيد أبو اليزيد، مدير مديرية تموين مطروح، إنه تم استلام 875 بطاقة صرف دعم تمويني ذكية لكل من مدن مرسى مطروح والضبعة والنجيلة وقرى البنجر والحمام والسلوم وسيوة وسيدي براني.

وطالب مدير تموين مطروح، في بيان له، الأحد، بسرعة توجه المواطنين أصحاب البطاقات التي وردت أسماؤهم بالكشوف إلى مكاتب التموين التابعين لها لاستلام البطاقات الخاصة بهم، ومعهم بطاقة الرقم القومي، و3 صور منها، على أن يتم إرسال رسالة إلى رقم 91237 بعد الاستلام، حيث سيستلم المواطن رد الشركة برسالة بها الرقم السري الخاص بصرف السلع التموينية على البطاقة، علما بأن الصرف سيكون من الشهر التالي.

حيث تم صرف 575 بطاقة لمدينة مرسي مطروح، و104 بطاقة لمركز ومدينة سيوة، و69 بطاقة لقرية سيدي عبد الرحمن التابعة لمركز العلمين، و45 بطاقة لقرى بنجر السكر، و26 بطاقة لمدينة سيدي براني، و16 بطاقة لمركز ومدينة الحمام، و14 بطاقة لمدينة النجيلة، و14 بطاقة لمدينة الضبعة، و9 بطاقات لقرية رأس الحكمة، و4 بطاقات لمدينة السلوم.