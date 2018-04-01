محافظ الشرقية يترأس لجنة اختيار الأنسب للندب للعمل بالمديرية المالية

ترأس اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، لجنة لاختبار عدد من المتقدمين والبالغ عددهم 36 متقدمًا، منهم 26 بمديرية الصحة، و10 بمديرية التربية والتعليم، لاختيار الأنسب للندب للعمل بالمديرية المالية.

حضر الاختبارات اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ للمحافظة، والأستاذ فخري عبدالعزيز مستشار المحافظ، وعددًا من مديري المديريات الخدمية، ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام.

وأوضح المحافظ، أن معايير الاختبار تتضمن عرضًا للإنجازات، التي حققها كل متقدم، بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها، وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة، التي يعمل بها، وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال، وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار.

وأكد محافظ الشرقية، أن الاختبارات تتم بهدف التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم؛ لشغل الوظيفة تفعيلاً لسياسة الإصلاح، التي تنتهجها الدولة، بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي.