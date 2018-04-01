تنفذ الشركة القابضة للطرق والكبارى نحو 150 مشروعا بحجم أعمال 15.9 مليار جنيه، ومن المقرر انتهاء تنفيذها خلال عامين، بحسب مصدر مسئول فى الشركة.

وقال المصدر لـ (مال وأعمال ــ الشروق) إنه جرى الانتهاء من تنفيذ مشروعات بحجم أعمال 7.8 مليار جنيه من إجمالى تلك المشروعات، مشيرا إلى أن شركة النيل للطرق والكبارى تنفذ 34 مشروعا منها بحجم أعمال 4.5 مليار جنيه.

حول أبرز المشروعات التى تعكف القابضة على تنفيذها، ذكر المصدر أنه جار تنفيذ مشروع طريق سفاجا مرسى علم بطول 75 كيلومترا بتكلفة 645 مليون جنيه، وتعكف شركتا النيل لإنشاء الطرق والنيل للطرق الصحراوية على تنفيذ المشروع.

وأضاف أن شركة النيل لإنشاء الطرق تعكف على تنفيذ طريق السويس حتى نفق الشهيد أحمد حمدى بطول 24 كيلومترا.

وذكر أنه جار تنفيذ مشروع ازدواج طريق سوهاج حتى أسيوط بطول 90 كيلومترا بتكلفة 740 مليون جنيه وتعكف شركتان على تنفيذ أبرزها النيل للإنشاء والرصف.

ولفت إلى أنه جار تنفيذ مشروع طريق القاهرة أسيوط الغربى من خلال شركتين النيل للطرق والكبارى والنيل لإنشاء الطرق بتكلفة بنحو 1.2 مليار جنيه.

وأضاف أن شركة النيل لإنشاء الطرق تعكف على تنفيذ ازدواج طريق 6 أكتوبر وصولا إلى الواحات بطول 30 كيلومترا بتكلفة 234 مليون جنيه.

ويتبع شركة القابضة للطرق 4 شركات، هى النيل للإنشاء والرصف، والنيل للطرق والكبارى، والنيل للطرق الصحراوية، والنيل لإنشاء الطرق.

أكد اللواء رشدى عبدالرشيد رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى إن شركات النيل العامة للطرق أنجزت عددا كبيرا من المشروعات خلال الفترة الماضية أبرزها المشاركة فى تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للمشروع القومى للطرق بتنفيذ ازدواج طريق سوهاج /البحر الأحمر وطريق شبرا / بنها الحر والطريق الدائرى الإقليمى وطريق القاهرة/ السويس، مشيرا إلى الشركات التابعة لوزارة النقل تشارك فى تنفيذ المرحلة الثالثة القومى للطرق بتطوير طريق القاهرة /اسيوط الغربى وازدواج طريق اسيوط /سوهاج/البحر الأحمر وازدواج طريق سفاجا/مرسى علم وطريق اكتوبر الواحات وكوبرى وطريق نفق الشهيد احمد حمدى بإجمالى 3 مليارات جنيه.