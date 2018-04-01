قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفة المتوفية نوراي حسن، الطالبة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة بورسعيد للغات، بعد تحويلها من مستشفى خاص بالمهندسين إلى مستشفى الحميات بإمبابة يوم الخميس الماضي، موضحًا أن الطفلة توفيت بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية يوم الجمعة الماضية بعد إصابتها بتسمم دموي غير معدي.

وأضاف «عيد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، أمر بتشكيل فريق من 15 طبيبًا لمقابلة مدير المدرسة وأولياء الأمور؛ للرد على الاستفسارات حول إجراءات الطب الوقائي ومكافحة العدوى، لافتًا إلى سحب عينات من مياه الشرب في المدرسة للتأكد من عدم وجود مشكلات صحية.

وتابع أنه لم ترد أي شكاوى من الطلاب في المدرسة أو الإبلاغ عن حالات مشابهة لحالة الطفلة بمستشفى الحميات في إمبابة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة قامت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم؛ لوضع خطة للتعامل مع الأمراض المعدية، وتم توزيعها على جميع مدارس الجمهورية.

وأثارت وفاة إحدى تلميذات مدرسة بورسعيد للغات بالزمالك، قلق عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة، بسبب الاعتقاد بأن الطفلة نواري حسن فؤاد، بالصف الثاني الابتدائي، توفيت إثر الإصابة بأحد الأمراض المعدية.