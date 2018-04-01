كهربا يشارك في تاهل الاتحاد لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تأهل فريق اتحاد جدة للمباراة النهائية بكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ،بعد تغلبه على الباطن 6 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الاحد في الدور قبل النهائي من البطولة.

وشهدت المباراة مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" بشكل كامل مع الاتحاد، حيث لعب دورا في سداسية فريقه وتأهله إلى النهائي.

وتقدم الباطن بهدف سجله جولهيرام شيتين في الدقيقة الثانية وتعادل كارلوس فيلانويفا للاتحاد في الدقيقة الخامسة ثم أضاف جوناثان بينتس الهدف الثاني للباطن في الدقيقة 62 ثم تعادل الاتحاد عن طريق عبد الرحمن الغامدي في الدقيقة 68 ،ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني له والثالث لفريق في الدقيقة 72 ،وسجل العكايشي الهدف الرابع في الدقيقة 77،ثم أضاف كارلوس فيلانويفا الهدف الخامس للاتحاد في الدقيقة 88 من ركلة جزاء قبل أن يختتم عبد العزيز العرياني أهداف الاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وضرب الاتحاد موعدا مع الفيصلي في المباراة النهائية، التي سيتم تحديد ميعادها لاحقا.

وصعد الاتحاد لهذا الدور بعد تغلبه على الكوكب 3 / 1 في دور الـ32 ثم على الاتفاق 2 / 1 في دور الستة عشر وبعدها تغلب على الشباب 3 / 1 في دور الثمانية.

فيما تأهل الباطن لهذا الدور بعد الفوز على المجزل 3 / 1 في دور الـ32 ثم الفوز على ضمن 2 / صفر في دور الستة عشر وبعد ذلك الفوز على النصر 1 / صفر.

ولم يتأهل الباطن من قبل للمباراة النهائية في حين فاز الاتحاد باللقب ثماني مرات كان آخرها في 2013.

ويحتل الباطن المركز الحادي عشر في الدوري السعودي برصيد 27 نقطة ، فيما يحتل الاتحاد المركز العاشر برصيد 30 نقطة.