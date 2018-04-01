أقباط قنا يحتفلون بأحد الشعانين وسط تشديدات أمنية مكثفة

احتفل أقباط قنا، بأحد الشعانين، بمطرانية الأرثوذكس بوسط مدينة قنا، وسط إجراءات أمنية مشددة، دفعت بها الأجهزة الأمنية لتأمين الكنائيس والأديرة.

وقال الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها، إننا ندعو الله من أجل الحفاظ على مصر، وأن يديم الأمن والسلام فيها، وأن يبارك في الرئيس السيسي.

وعززت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها حول المنشآت والكنائيس والأديرة، ونشر عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة في ربوع مدينة قنا وعلى الطرقات؛ لتأمين الاحتفالات، كما تفقد مدير أمن قنا اللواء علاء العياط عدد من الأكمنة والحراسات حول الكنائيس.