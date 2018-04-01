رودريجو مورينو: سعيد بفوز فالنسيا على ليجانيس بالدوري الإسباني

أعرب رودريجو مورينو عن سعادته البالغة بفوز فريقه فالنسيا1 / صفر على مضيفه ليجانيس اليوم الأحد في المرحلة الثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكد رودريجو، الذي أحرز هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 62، في تصريحات عقب اللقاء أن المباراة اتسمت بالصعوبة البالغة في ظل لجوء ليجانيس للدفاع في أغلب الفترات، لكن الفريق الأندلسي حسم المباراة لصالحه في النهاية.

وقال رودريجو "لجوء ليجانس للدفاع في معظم أوقات اللقاء جعل الأمور تبدو صعبة علينا".

وأوضح لاعب فالنسيا "إن المباراة سارت على وتيرة واحدة.. هجوم من فالنسيا ودفاع من ليجانيس، لكننا نجحنا في اغتنام إحدى الفرص التي سنحت لنا في الشوط الثاني".

أضاف رودريجو "بات من حقنا القول بأنه مع تبقي ثماني مباريات على نهاية البطولة، فإننا نقاتل بقوة من أجل التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".

ارتفع رصيد فالنسيا، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة، إلى 62 نقطة، ليظل في المركزالرابع المؤهل لبطولة دوري الأبطال، متأخرا بفارق نقطة واحدة فقط خلف ريال مدريد، صاحب المركز الثالث.