برلمانية تطلق مبادرة «لم الشمل» لشباب الإسماعيلية

أكدت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، عن إطلاق مبادرة «لم الشمل» بالإسماعيلية، كما تم عقد لقاءات مع شباب المحافظة، بهدف تطوير قدرات الشباب وحماية الشباب من الأفكار المتطرفة، ومواجهة مخططات القوى الخارجية المتربصة بمصر بما يهدد أمنها القومي.

وقالت «رزق الله»، إن المبادرة تستهدف أيضًا تنظيم زيارات إلى قناة السويس الجديدة، والمشروعات القومية؛ لمشاهدة الإنجازات التي تتحقق لتساهم في تنمية مصر اقتصاديًا.

وأضافت «رزق الله»، أن المبادرة جاءت بناءً على طلب الشباب أنفسهم، فهم يريدون الاستفادة من طاقاتهم في خدمة بلدهم لكن لا يعلم الطريق، مؤكدة على إعداد برنامج لتنمية قدراتهم طبقًا لبرنامج يعد سلفًا، واستغلال الإجازة الصيفية أيضًا في أنشطة مفيدة.