ابراهيموفيتش يتألق في ظهوره الأول مع لوس أنجوس جالاكسي

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سجل المهاجم السويدي الدولي السابق زلاتان إبراهيموفيتش هدفين في أول ظهور له مع فريقه لوس أنجليس جالاكسي بالدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.

وقاد إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق فريق جالاكسي للفوز على لوس أنجليس اف سي 4 /3 ضمن منافسات المجموعة الغربية.

وأعلن ابراهيموفيتش /36 عاما/ انتقاله إلى جالاكسي قبل اسبوع واحد قادما من مانشستر الذي سجل معه 29 هدفا خلال 53 مباراة.

وأكد ابراهيموفيتش أن يتوقع مستقبل مشرق للدوري الأمريكي وأنه يريد المشاركة في هذا الأمر، مؤكدا أن العزيمة والعمل الشاق قاداه إلى لوس أنجليس جالاكسي.

وشارك ابراهيموفيتش في سبع مباريات فقط مع مانشستر منذ تعرضه لإصابة قوية في الركبة في ابريل الماضي مما دفع النادي الإنجليزي لفسخ عقده الذي كان من المقرر انتهاءه في الصيف المقبل.