عمرو أديب يطالب بتجهيز مرشحين لانتخابات 2022: «إحنا مش أقل من بقية الدول»

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه على الأحزاب السياسية في مصر أن تستعد للمشاركة في الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2022، معلقًا على عدم وجود مرشحين أقوياء، بقوله: «إحنا مش أقل من بقية الدول».



وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، السبت، أن هناك كفاءات كثيرة تستطيع أن تتولى رئاسة مصر، مشددًا على ضرورة تجهيز الأحزاب السياسية لأشخاص يخوضون انتخابات الرئاسة المقبلة، لأنه طبقًا للدستور وللواقع يجب عليها ذلك.



وأعرب عن أمنيته في وجود حزبين «واقفين على رجليهم»، معقبًا: «مصر كبيرة وعظيمة والفترة المقبلة تحتاج إلى التفكير والتخطيط الجيد، لسنا أقل من بقية الدول، التداول السلمي للسلطة سنة الحياة، أنا أول شخص كنت سعيدًا بمبطلي أصواتهم في انتخابات الرئاسة، لأن هناك رأيًا آخر».



وشدد على ضرورة جاهزية الأحزاب السياسية في الأربع سنوات المقبلة حتى تكون الصورة السياسية واضحة، مستطردًا: «دور الأحزاب هو السعي للوصول للسلطة، وهذا لا يعيبها».



وتابع: «الانتخابات الحالية انتهت، السؤال المهم، ماذا نفعل الفترة الفترة المقبلة، أين المعارضة التي تظهر في المواسم؟ أريد أن أرى الشاب في عينيه لمعه ويرشح نفسه للانتخابات الرئاسية، نحتاج طاقمًا سياسيًا كاملًا في السباق الرئاسي المقبل».



ولفت إلى إشادة المقالات الأجنبية بالاقتصاد المصري، إلا أنها سخرت من الانتخابات الرئاسية، مطالبًا بمسامحة السجناء، أصحاب الرأي، عير الممنتمين لتنظيم «الإخوان»، حتى يكون هناك آراء مختلفة.



ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المنافسة بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، يوم 2 إبريل المقبل، حسبما أكدت الهيئة.