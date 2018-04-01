اختتام نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي بجامعة أسيوط

• السفير رؤوف سعد والإعلامي أحمد المسلماني أبرز الحضور

شهدت جامعة أسيوط ظهر الأحد، وقائع الجلسة الختامية للموسم الرابع لنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي والذي تنظمه كلية التجارة بعنوان "العائدون من داعش ومفاوضات خروج بريطانيا" وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جعيص رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد اللطيف نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور السفير رؤوف عدلي سعد مساعد وزير الخارجية السابق، والإعلامي أحمد المسلمانى مستشار رئيس الجمهورية السابق، والدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة والدكتور علاء عبد الحفيظ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومحمد أبو بكر منسق عام ومقرر النموذج، إلى جانب لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من كلية التجارة وعدد كبير من الطلاب.

حيث تمثلت أجندة نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي في موسمه الرابع مناقشة قضية "العائدون من داعش" كأحد أهم القضايا التى تشكل تهديدا حقيقيا لسلم وأمن الاتحاد كما تم عرض مواقف دول الاتحاد حول كيفية التعامل مع تلك القضية من حيث الدمج والاحتواء كالدنمارك والسويد أو السجن وسحب الجنسية كألمانيا، بالإضافة إلى مناقشة إشكالية خروج بريطانيا من الاتحاد، إلى جانب التطرق إلى أبرز الملفات العالقة بين الإتحاد الاوربى وبريطانيا.

وفى ذات السياق أكد السفير رؤوف عدلى ان جامعة أسيوط تمثل صورة عصرية مبشرة بما تضمه من طلاب قادرين على حمل راية المستقبل المشرق والنهوض بها قدماً نحو الامام ، مشيداً بالقضايا التى طرحها نموذج المحاكاة وبمدى رصانة الفكر والمهنية والتميز الاكاديمى الذى تمتع به الطلاب الممثلين لدول الإتحاد الاوربى ، وفى هذا الإطار أوضح ان الاتحاد الاوربى استراتيجية قائمة على الدعوة للسلام والتنمية واقامة علاقات سياسية واقتصادية متعمقة بين دول الشرق الاوسط ومن ضمنها مصر ، مشيراً فى ذلك إلى قوة العلاقات التى تجمع مصر بالإتحاد الاوربى والتى جاء من أهمها خطة مصر لتصدير الغاز الطبيعى للإتحاد الاوربى وأثر ذلك فى تعميق المصالح المشتركة بين مصر والاتحاد الاوربى.

من جانبه أشاد الإعلامى احمد المسلمانى بالنموذج الذى قدمه طلاب جامعة أسيوط من حيث المظهر الشكلى والمضمون الحوارى والآداء الفنى والدوبلوماسى الرفيع ، كما أبدى إعجابه بمستوى المعلومات التى تضمنها النموذج والتى تعكس الجهد البحثى والتقنى لطلاب جامعة أسيوط والذين أظهروا نموذج ناجح لدول الإتحاد الاوربى فى طريقة معالجتهم للقضايا المعاصرة ، كما دعا الطلاب إلى الاقتداء بنموذج الاتحاد الاوربى كأحد النماذج الناجحة التى لابد أن يتخذها الطلاب نبراساً لهم بعد التخرج ، كما حث الطلاب على التمسك بالأمل واستثمار الطاقات وشحذ الهمم لرفعة شأن الوطن.

من جانبه أكد الدكتور عبدالسلام نوير ان هذا النموذج يعد امتداداً لما حققته نماذج المحاكاة التي نظمتها الكلية خلال الأعوام السابقة والتي أظهرت ما يتمتع به طلاب الكلية من عناصر متميزة ثقافيًا ومعرفيًا وأكثر وعياً لما يشهده العالم من تطورات وأحداث متلاحقة ، مشيراً ان نماذج المحاكاة تمثل مشروعات تدريبية للطلاب على مهارات البحث العلمى والعرض والمناقشة والقيادة وإكسابهم مهارات العمل الجماعى والتواصل مع الاخرين كما تسهم تلك النماذج فى تنمية مهارات التفاوض والاقناع وإدارة الأزمات لدى الطلاب وذلك من خلال تعريفهم بعملية صنع القرار فى الإتحاد الأوربى وبذلك يسهم فى مجتمع أكثر وعياً بالعملية السياسية حول العالم.

ومن جانبه أكد الدكتور علاء عبدالحفيظ على دور الأنشطة الطلابية فى تكامل شخصية الطلاب وتعليمهم مهارات العمل الجماعى والإلقاء ، مشيراً ان نموذج محاكاة الإتحاد الأوربى تمثل أحد تلك الأنشطة والتى جاء اختيارها كنموذج للمحاكاة انطلاقاً من كون الإتحاد الأوربى نوع فريد من المنظمات الدولية ذات السياسة الناجحة التى تكرس قيمة الحوار وقبول الآخر ، مشيراً أن نموذج محاكاة الاتحاد الأوربى فى موسمه الرابع يهدف إلى إعداد قيادات وكوادر شابة تعلى من قيمة الحوار ونبذ التطرف وإعداد طالب لديه مهارات تساعده على بناء وطنه وتسهم فى بناء شخصية قوية واعية ومثقفة لديها القدرة على تحمل المسئولية.