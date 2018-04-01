كاهن مطروح في قداس «أحد السعف»: ندعو الله أن يبارك بلادنا

أدى أقباط محافظة مطروح، قداس «أحد السعف» بكنيسة السيدة العذراء، حيث ترأس الصلاة كاهن الكنيسة القس متي زكريا، والذي حرص على الدعاء لمصر وشعبها مسلمين وأقباط، وأن يبارك الله بلادنا ويحفظها من كل شر، ويفرح قلوب الكل ويبارك هذه الأيام لتكون أيّام أعياد مبهجة مملوءة بالمحبة والهدوء والسلام.

وحرص ما يقرب من 500 قبطي على حضور قداس السعف بالكنيسة الرئيسية في محافظة مطروح، ونظراً للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد؛ طالبت الكنيسة جموع المصلين بعدم ركن السيارات بعيدا عن الكنيسة ولا استثناء في ذلك.

وخضع الرجال والسيدات للتفتيش من قبل الأمن وبمعاونة خدام لجنة البروتوكولات، وضرورة حمل بطاقة الرقم القومي وإظهارها للأمن في حال طلبهم الاطلاع عليها، مع عدم اصطحاب حقائب أو شنط أو كراتين أو عربات أطفال، كما تم التشديد -فور انتهاء الصلوات- على أن يكون تبادل التهاني داخل أبواب الكنيسة فقط، وعدم الوقوف على الأرصفة أو التجمع أمام الكنائس؛ لعدم إعاقة عمل رجال الأمن.