أكد وزير الخارجية سامح شكري أن حل القضية الفلسطينية سيغير خريطة المنطقة بشكل جوهري، وأشار شكري إلى أن "مصر تدافع عن القضية الفلسطينية دون انقطاع وسوف تستمر في ذلك من خلال الدعوة لتحقيق السلام وإقامة ولة فلسطين ودولة إسرائيل ونعمل من خلال الجامعة العربية والأمم المتحدة".

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظريه الأردني أيمن الصفدي بمقر وزارة الخارجية إنه بحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي كافة القضايا الثنايية والإقليمية، ونتائج اللجنة العليا المشتركة مؤخرا.

وأوضح شكري أنه تم بحث قضايا العمالة المصرية وتوجيه بالشكر لرعاية الأردن للعمالة المصرية على أراضيها.

وأشار شكري إلى أنه تم أيضا بحث تنسيق القمة العربية المقبلة في السعودية، وبحث تطورات الوضع في قطاع غزة والتطلع لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، حيث إن مصر تتواصل مع السلطة الفلسطينية لاقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعن عمل اللجنة السداسية بشأن فلسطين، قال شكري إن اللجنة تعمل في سياق مهامها وعقدت اجتماعا في الاتحاد الأوروبي مؤخرا للتأكيد على وضعية القدس حسب مقررات مجلس الأمن والمطالبة بالحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وسوف تستمر اللجنة في عملها وليست مرتبطة بأي أحداث محددة.

وفيما يخص الأزمة القطرية ومناقشتها خلال القمة العربية المقبلة، قال شكري إن القمة سوف تتناول قضية الإرهاب والتي تؤدي إلى تدميرات في الساحة العربية وما تعاني منه مصر، وهو ما يجعل تلك القضية في أولوياتها، وأضاف شكري: "بالتأكيد أن السياسات القطرية تذهب في اتجاه آخر وفي نفس الوقت نضطلع بمسؤولياتنا تجاه تلك القضية وسنعمل عليها في الجامعة العربية وفقا للمبادئ المعلنة من قبل أمام قطر".

ومن جانبه قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إنه لا يوجد أي آفاق حقيقية لحل يحقق السلام الشامل في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية الأردني إن هناك تشاور مستمر مع مصر لتعزيز العلاقات المشتركة وتحقيق المصلحة العربية في كافة المجالات، وتم بحث ملف العمالة المصرية في الأردن، مؤكدا أنهم في بلدهم الثاني.

وأوضح الصفدي أن الأردن تنسق مع مصر لمحاربة الارهاب، وتقف بلاده بجانب مصر في مواجهة التطرف والارهاب واعادة الامن والاستقرار.

وشدد وزير خارجية الاردن على ان الأمن والسلام لن يتحقق بممارسة الاحتلال الاسرائيلي القمع تجاه الشعب الفلسطيني، ولابد ممارسة المجتمع الدولي مسؤوليته لحماية الشعب الفلسطيني مما يجرى في غزة الآن، والقضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى.

وقال الصفدي إنه لا يوجد أي آفاق حقيقية نحو حل يحقق السلام الشامل في المنطقة، وأنه لا بد من تلبية حقوق الشعب الفلسطيني أولا، وغياب الأفق السياسية يؤدي إلى توليد العنف، واستعمال العنف الاسرائيلي هو مؤشر خطر، والقدس هي خط أحمر.

وأدان الوزير الأردن ما وصفه بالكارثة الإنسانية في الغوطة، وأكد أنه يجب العمل على حقن دماء الشعب السوري واإيجاد حل سياسي للأزمة يرضى به الشعب السوري، وأن بلاده لا تستطيع تحمل المزيد من اللاجئين.