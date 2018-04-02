مصادر بماسبيرو: إذاعة مباريات المونديال ينتظر انتهاء المفاوضات

• الشركة المحتركة تشترط وضع إعلاناتها.. والسماح لمراسليها بإجراء لقاءات مع فريق الفراعنة

تصريحات وزير الشباب والرياضة، خالد عبدالعزيز، عن اذاعة 24 مباراة من مونديال روسيا 2018 على البث الأرضى للتليفزيون المصرى، جاءت بمثابة إلقاء حجر فى المياه الراكدة، وإعادة فتح للملف الشائك الذى امتنع المسئولون عن الحديث فيه لشهور عديدة، بينما يترقب الجمهور المصرى لمعرفة كيف سيتابع مباريات فريقه فى كأس العالم.

أكد خالد عبدالعزيز فى حواره مع الاعلامى عمرو أديب فى برنامج «لقاء كل يوم» على قناة ON tv، أن التليفزيون المصرى سيقوم بإذاعة 24 مباراة من مباريات كأس العالم 2018 بروسيا، وأن تكلفة المباريات ستكون قرابة الـ42 مليون دولار، مقسمة على مجموعة دول، وربما يصل المبلغ المطلوب من مصر ما بين 6 إلى 10 ملايين دولار موضحا أن هذا المبلغ سيتم تغطيته بعدة طرق مثل المعلنين والرعاة وحلول اخرى.

وعلى صعيد آخر تطايرت اخبار داخل ماسبيرو عن انطلاق مشروع العودة للبث الأرضى المدفوع، وهو المشروع الذى اعلن عنه حسين زين عقب توليه رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام، والذى يعتمد على استقبال البث الأرضى للقنوات عبر ديكودر خاص يجرى تصنيعه فى مصانع الهيئة العربية للتصنيع، والذى يتيح مشاهدة على مستوى تقنى يضاهى البث الفضائى الـ HD، والذى يفترض طرحه فى الاسواق باسعار فى متناول الاسرة المصرية، بينما سيكون الاشتراك فى هذا النظام نظير اشتراك رمزى يتراوح بين 20 و30 جنية شهريا.

وفى الوقت الذى نفى فيه الاعلامى اسامة البهنسى رئيس قطاع القنوات المتخصصة والمشرف العام على قنوات النيل الرياضية علمه بتفاصيل تعاقد جهات حكومية مصرية على عرض مباريات كأس العالم، أكدت مصادر فى ماسبيرو وجود مفاوضات تقوم بها عدة جهات من اجل الحصول على مباريات كأس العالم، ومنها مفاوضات مع الشركة المحتكرة للبطولات الرياضية فى المنطقة العربية، والتى وضعت شروطا للتفاوض فى مقدمتها السماح لمراسليها باجراء لقاءات مع نجوم الفريق المصرى فى كأس العالم، أسوة بباقى الفرق المشاركة فى المونديال، ووضع اعلانات لها على الشاشة اثناء اذاعة مباريات منتخب الفراعنة سيتم خصم قيمتها من مستحقات الشركة نظير بث التليفزيون المصرى للمباريات.

فيما لم يتم بعد طرح تسعير واضح للمباريات، ولكن من حيث المبدأ سيتم تحديد الاسعار حسب اهمية المباريات وكثافة المشاهدة لها، خاصة وان شاشة التليفزيون المصرى تمثل اعلى مشاهدة بين الشاشات العربية، والتى تسمى شاشة الـ 90 مليون مشاهد.

وعلى محور آخر طرح الإعلامى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ملف مباريات كأس العالم فى اجتماعات اتحاد الإذاعات العربية الأخير بتونس، وكيفية الدخول فى المفاوضات مع الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» ككتلة واحدة، خاصة أن المونديال يشهد دورة الحالية مشاركة أربعة منتخابات عربية هى مصر والسعودية والمغرب وتونس، وذلك لتحصل الدول العربية مجتمعة على عدد مناسب من المباريات للبث الأرضى، فيما توزع تكلفة هذه المباريات على الدول الراغبة فى عرض المونديال على شاشاتها الرسمية ببثه الأرضى وفق شروط الـ«فيفا»، وهو الاقتراح الذى وجد دعما كبيرا من دول عربية فى مقدمتها السعودية والإمارات، وهو الرهان الذى سيوفر لمصر ما بين 20 و24 مباراة ستوظفها إدارة ماسبيرو ضمن مشروعها لإعادة الحيوية للبث التليفزيونى الأرضى.