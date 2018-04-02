مهرجان أيام القاهرة للمونودراما يختتم دورته الأولى بالوصايا الـ5

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-«حال الدنيا» يحصل على نصيب الأسد من الجوائز و«رجاء الانتباه» يفوزبجائزة لجنة التحكيم

اختتم أمس مهرجان أيام القاهرة للمونودراما دورته الأولى بحفل توزيع الجوائز الذى أقيم بمسرح الهناجر بحضور الدكتور أسامة رءوف رئيس المهرجان، والمخرج ناصر عبدالمنعم رئيس لجنة التحكيم، والفنان محمد دسوقى مدير مركز الهناجر للفنون، بالإضافة لعدد من الجاليات العربية.

وحصد العرض المسرحى «حال الدنيا» نصيب الأسد من الجوائز وهى أفضل عرض مسرحى وثانى أفضل ممثل للفنان رامى عبدالمقصود، وأفضل إضاءة لباسم ممدوح، وأفضل ديكور لملاك رفعت.

فيما فاز الفنان محمود جراتسى بجائزة أول أفضل ممثل عن عرض «كيفية تحضير بيضة مسلوقة»، كما حصل مخرجة محمود جراتسى بجائزة أفضل ثانى عرض مسرحى.

وتضمنت جوائز المهرجان أيضا شهادة تقدير حصل عليها مسرح وطن بسلطنة عمان، وحصلت الفنانة لقاء الصيرفى عن عرض «رجاء الانتباه» بجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

كما كرم المهرجان الكاتب الراحل محفوظ عبدالرحمن، والفنان الراحل نور الشريف، والفنان سيد رجب، والفنانة الليبية خدوجة صبرى، والكاتب والناقد المغربى عبدالكريم برشيد، والناقدة الراحلة الدكتورة نهاد صليحة.

وأعرب د أسامة رءوف رئيس المهرجان عن سعادته بهذه الدورة، مؤكدا أنها ميلاد لفن المونودراما وفتح آفاق أوسع فى الحوار مع الآخر، حيث شهدت هذه الدورة مجموعة من الفاعليات والورش.

وأعلن المخرج ناصر عبدالمنعم خمس توصيات هى يراعى تطبيقها فى الدورات القادمة وهى أولا: ضرورة انعقاد لقاء فكرى يسبق الدورة بمناقشة فن المونودراما، ثانيا: أن يضم المهرجان مسابقة فى تأليف المونودراما، ثالثا: تكوين الممثل باكتساب مهارات فن التمثيل، رابعا: فتح جسور التواصل بين جميع الفرق، خامسا الاهتمام بضبط اللغة نطقا وتشكيلا ودلالة.