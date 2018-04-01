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الكشف عن منسقة زهور حفل زفاف الأمير هاري وميجان ماركل

لندن - د ب أ
نشر فى : الأحد 1 أبريل 2018 - 6:07 ص | آخر تحديث : الأحد 1 أبريل 2018 - 6:07 ص
اختار الأمير هاري وخطيبته الأمريكية ميجان ماركل منسقة الزهور الشهيرة والمقيمة في لندن، فيليبا كرادوك، لتصميم زهور حفل زفافهما المقرر في 19 مايو المقبل، حسبما أعلن قصر كنسينجتون في وقت مبكر من اليوم الأحد.

وستقود كرادوك فريقا، يضم منسقي زهور من كنيسة سانت جورج وقصر باكنجهام، لتصميم عروض في كنيسة سانت جورج وقاعة القديس جورج في قلعة وندسور.

وستستخدم كرادوك بقدر الإمكان الزهور والنباتات التي تتفتح بشكل طبيعي في شهر مايو. وستشتمل على فروع من البتولا وشجرة النير بالإضافة إلى الورود البيضاء والفاوانيا.

وكانت ماركل قد ذكرت في وقت سابق إن الفاوانيا هي الزهور المفضلة لديها.

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