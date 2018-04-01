يبدأ اليوم الثالث لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب غدًا الإثنين، بعرض «الأراجوز» بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل، في الساعة الحادية عشر صباحًا، في ساحة البلازا بالمكتبة.

وفي الثانية عشر ظهرًا، يعقد ورشة عمل عن التصوير بعنوان «التصوير كما يجب أن يكون» يتحدث فيها حسام المناديلي، وتقدمها نهى عادل، وفي الثانية عشر ظهرًا، وبالتوازي ورشة عمل للأديبة هبة فاروق بعنوان «قصر الحكايات للأطفال».

ويحتفل معرض الكتاب باليوبيل الذهبي لعبقرية إنقاذ «العجيبة الثامنة»، في الساعة الواحدة ظهرًا، وهي إنقاذ معبدي أبو سمبل، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، حيث يتم عرض فيلم «العجيبة الثامنة» للمخرج العالمي جون فيني، ومحاضرة عن عبقرية إنقاذ معبدي أبو سمبل، كما سيتم تكريم اسم الدكتور أحمد عثمان صاحب فكرة إنقاذ المعبدين، ويتحدث فيها المعماري حمدي السطوحي، والدكتور ياسر منجي.

كما يعقد ندوة حول دور مركز الأزهر للترجمة في نشر الثقافة الإسلامية، في الساعة الثانية ظهرًا، ويتحدث فيها دكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على مركز الأزهر للترجمة ومركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية.

وفي الساعة الثانية عشر ظهًرا، تعقد ندوة بعنوان «مستقبل إعلامنا» بالتعاون مع قسم الإعلام بجامعة الإسكندرية، ويتحدث فيها كلًا من الإعلامي حاتم قناوي، والإعلامي وائل ثابت، ويقدمها من طلبة قسم الإعلام أحمد مراد، وهاجر هشام، وفي الثالثة والنصف، ورشة عمل للكتابة الإذاعية تقدمها السينارست والمخرجة فيفيان محمود.

وتعقد ندوة بعنوان «الخطاب الإعلامي الإسرائيلي الموجه عبر المواقع الإلكترونية»، من الساعة الرابعة والنصف، يتحدث فيها كلً من دكتور أحمد فؤاد أنور، والباحثتان صفاء عبدالخالق أبو المعاطي، وسماء أحمد فايد، وتقدمها دكتورة رجاء الغمراوي.

كما تعقد ندوة أخرى بعنوان «الصحافة الثقافية ودورها في الحفاظ على الهوية العربية» ويتحدث فيها كلًا من الكاتب الصحفي السيد الجزايرلي عن تجربته في الصحافة الثقافية السعودية، ونواف يونس رئيس تحرير مجلة الشارقة الثقافية، وعماد غزالي رئيس تحرير جريدة القاهرة، ويقدمها الكاتب الصحفي مصطفى عبدالله.

وفي الرابعة والنصف تعقد ندوة فنية عن تأثير «فرق الأندرجراوند في الأغنية المصرية»، ويتحدث فيها أحمد حافظ من فرقة «مسار إجباري»، وخالد شمس من «فرقة شمس»، والأديبة بسنت حسين، وتقدمها الإعلامية منى حجاب.

كما تعقد أيضًا ندوة بعنوان «موسيقى اللغة بين الأدب العربي المعاصر والأدب العالمي»، يتحدث فيها كل من دكتور أبو تمام أحمد مرغني، وأحمد مبارك، دكتورة سميرة شرف، دكتور مصطفى شعبان، وقوت القلوب السيد، ويقدمها دكتور محمد شحاتة.

وفي السابعة مساءً، يقام حوار مع الإعلامي والشاعر الكبير جمال الشاعر، يقدمه الشاعر جابر بسيوني، وفي السابعة مساء وبالتوزاي، وتحت عنوان «ضفتي حياة» يعقد ندوة حول دور المجتمع المدني في التنوير، بالتعاون مع ساقية الإسكندرية للإبداع، يتحدث فيها الكاتب الصحفي محمد مختار، والكاتبة والشاعرة نجلاء خليل، والشاعر نشأت إبراهيم، مع نخبة من نجوم الإعلاميين والفنانين السكندريين.

وفي السابعة مساء، وبالتوازي، التجربة السردية في حياة المرأة العربية، وتتحدث فيها كلًا من بشرى أبو شرار من فلسطين، وسهى زكي من مصر، وليلى الجراغي من العراق، وندى مهري من الجزائر، ولينا كيلاني من سوريا، ويقدمها أدهم مسعود القاق من سوريا.

وفي السابعة مساءً، تقام أمسية قصصية مع نخبة من أدباء الإسكندرية يقدمها الأديب محمد عبدالوارث.