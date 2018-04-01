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ألمانيا: نحتاج إلى روسيا من أجل تسوية الصراعات ونزع السلاح

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
برلين - د ب أ
نشر فى : الأحد 1 أبريل 2018 - 6:28 ص | آخر تحديث : الأحد 1 أبريل 2018 - 6:28 ص
أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، على استعداد بلاده المستمر للحوار مع روسيا على الرغم من النزاع حول الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيماوية في بريطانيا والذي أدى إلى طرد بعض الدبلوماسيين من كل من موسكو ومن الدول الغربية.

وقال ماس، في تصريحات لصحيفة «بيلد ام سونتاج»، اليوم الأحد، "لا شك في ذلك.. لقد ضاعت الكثير من الثقة بسبب تصرفات روسيا خلال الأعوام الأخيرة".

وأضاف "أننا في نفس الوقت نحتاج إلى روسيا كشريك، على سبيل المثال من أجل المساعدة في تسوية الصراعات الإقليمية، ونزع السلاح وباعتبارها أحد الركائز المهمة في النظام متعدد الأطراف".

وتابع "لذلك نحن منفتحون على الحوار ونأمل في إعادة بناء جسور الثقة خطوة بخطوة إذا كانت روسيا راغبة أيضا في القيام بذلك".

واتهمت السلطات البريطانية روسيا بتنفيذ الهجوم على عميل روسي مزدوج وابنته باستخدام غاز الأعصاب الروسي الذي تم تحديده باسم نوفيشوك. ويعتقد أن السم قد وضع على الباب الأمامي لمنزل الأسرة.

وأثار الهجوم مواجهة دبلوماسية بين بريطانيا وروسيا حيث طردت كل دولة منهما 23 دبلوماسيا. وقام ما مجموعه 25 دولة غربية، بالإضافة إلى حلف شمال الاطلسي (ناتو)، بطرد أكثر من 140 دبلوماسيا روسيا. وطلبت ألمانيا من أربعة دبلوماسيين روس مغادرة أراضيها.

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