وزير الآثار يلتقي مديري المعاهد الأجنبية

التقى الدكتور خالد العناني وزير الآثار مع مديري المعاهد الأجنبية العاملة بجمهورية بمصر، بمقر وزارة الآثار بالزمالك، لبحث سبل التعاون الحالية والمستقبلية وتطوير العلاقات بين الوزارة وتلك المعاهد بما يعود بالنفع علي الآثار المصرية والحفاظ عليها.

وقال د. هشام الليثي مدير عام مركز تسجيل الآثار بالوزارة أن الإجتماع ضم جميع مديري المعاهد الأجنية و منها المعهد الألماني، والمعهد الفرنسي، المعهد البولندي، والمعهد النمساوي، والمعهد السويسري، والمعهد الإيطالي، و أيضاً مدير مركز البحوث الأمريكي.

وقال د. الليثي أن الاجتماع قد ناقش أحدث الوسائل والأساليب لترميم الآثار المصرية والعمل علي توثيقها، كما تطرق الإجتماع إلى مناقشة سُبل التعاون العلمي بين تلك المعاهد ووزارة الآثار من أجل تنظيم المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلماء المصريات على أكمل وجه والمقرر انعقاده خلال الفترة من 3 وحتى 8 نوفمبر 2019 بالقاهرة.

وأشار أن هذا المؤتمر ينعقد كل أربع سنوات في دولة مختلفة من العالم ويتم تنظيمة بالتعاون مع الجمعية الدولية لعلماء المصريات؛ علماً بأن قد سبق وقامت مصر باستضافت هذا المؤتمر في عام 2000.

وأضاف د. الليثي أن الاجتماع تناول أيضا سبل التعاون في مجال الحفاظ علي الآثار المنقولة وضرورة العمل سويا لحفظها وتسجيلها تسجيلاً علمياً مع تدريب كافة العاملين بالمخازن المتحفية على طرق التسجيل السليم، حيث قامت الوزارة بتوقيع برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لعمل قواعد بيانات رقمية وهو ماتم بالفعل، وجاري تعميمه على كافة المخازن المتحفية.